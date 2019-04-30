Умер исследователь советских потерь в ВОВ генерал Кривошеев

Стало известно о кончине исследователя потерь Вооруженных сил СССР в Великой отечественной войне (ВОВ) генерала-полковника Григория Кривошеева.

«На 90-м году жизни 29 апреля скончался генерал- полковник Григорий Кривошеев», – сообщил руководитель аппарата клуба военачальников России Николай Дерябин, передает ТАСС.

Дерябин напомнил, что Кривошеев был известен как крупный военный историк и руководитель редколлектива военно-исторического центра Академии военных наук.

«Под его руководством был издан труд с объективной оценкой потерь личного состава ВС СССР в ВОВ, с разбивкой по годам, операциям, фронтам, видам ВС и родам войск», – отметил руководитель аппарата клуба военачальников России.

Григорий Кривошеев родился в 1929 году в селе Кинтереп Легостаевского района Новосибирской области. С сентября 1949 года начал служить в армии СССР. Проходил службу в школе сержантов 712-го артиллерийского полка 198-й стрелковой дивизии в Бийске. В 1961 году в звании капитана Кривошеев был направлен для обучения в Военную академию имени Фрунзе. По окончании академии проходил службу командиром батальона 469-го мотострелкового полка 115-й мотострелковой дивизии. В 1967 году был назначен заместителем командира учебного мотострелкового полка 48-й гвардейской учебной танковой дивизии, год спустя стал командиром этого же полка с досрочным присвоением звания «подполковник». В марте 1979 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Туркестанского военного округа, а в апреле 1984 года начальником штаба – первым заместителем Главнокомандующего Группы советских войск в Германии. В сентябре 1991 года Кривошеев ушел в отставку, возглавив группу историков-исследователей, которую создал, работая в Генштабе.