Газпром затребовал с Болгарии почти 100 млн евро за «Южный поток»

Госкомпания «Болгарский энергетический холдинг» остался должен Газпрому почти 100 млн евро в связи с остановкой проекта «Южный поток», российская корпорация ожидает возврата этих средств, несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий.

Gazprom EP International BV предоставил «Болгарскому энергетическому холдингу» (БЭХ) долгосрочную кредитную линию на 97,7 млн евро. Однако в 2014 году работы по проекту «Южный поток» были приостановлены. В 2018 году Gazprom EP International BV согласовала условия соглашения об урегулировании для погашения кредита в полном объеме, передает «Интерфакс» материалы Газпрома.

Суммарно убытки Газпрома из-за отказа Болгарии строить «Южный поток» оцениваются в 800 млн евро.

При этом год назад власти Болгарии говорили, что эти деньги Газпром и российские власти выплачивать не потребовали, а неустойку, по словам президента России Владимира Путина, заплатил Газпром.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов извинялся перед президентом России за срыв «Южного потока».