Глава парламента Хакасии раскритиковал губернатора Коновалова за трусость

Председатель Верховного совета Хакасии единоросс Владимир Штыгашев жестко раскритиковал губернатора-коммуниста Валентина Коновалова и его команду; ранее в некомпетентности и бездеятельности команду нового главы региона также обвинил полпред президента в СФО Сергей Меняйло.

«Ни главы республики на сессии нет, ни министра ЖКХ и строительства. Струсил, не пришел. Он уже в третий раз уклоняется от встречи с депутатами, а претензий к нему все больше», – передает слова Штыгашева «Коммерсант».

Спикер напомнил, что министр строительства Хакасии Илья Кононенко «показал абсолютное незнание предмета» на прошлой неделе во время встречи с полпредом Сергеем Меняйло. Тот приезжал в Абакан, чтобы разобраться с энергокризисом, грозившим отключением от электричества полутора десяткам коммунальных предприятий республики. Долги за электроэнергию в регионе выросли «за время правления Коновалова» на 300 млн рублей, хотя ранее составляли более 450 млн. Меняйло гарантировал, что проблема будет решена, и просил энергетиков не выполнять свою угрозу, на что те согласились.

Для этого полпред потребовал от местных властей разобраться в ситуации до 15 мая. Само правительство республики он назвал некомпетентным и бездеятельным.

«Если министр не знает отрасль, нечего совать его на эту должность. Он ведь даже каменщиком не работал, только финансовые штуки организовывал. 5 тыс. дал – через неделю 10 забрал. А он у нас за строительство отвечает!» – заявил Штыгашев.

Он обвинил правительство республики в том, что оно «полгода занимается болтовней».

«Нам проще нанять другое правительство. Не надо просто сидеть на должности, надо работать! У нас правительство коммунистическое. Огромная партия, и что?» – сказал он.

Штыгашев бессменно руководит парламентом Хакасии с 1992 года.