Полпред президента резко раскритиковал главу Хакасии

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло жестко раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова, в чьем регионе набирает обороты кризис, связанный с задолженностью предприятий ЖКХ за потребленную энергию.

После встречи с Коноваловым энергетики грозились обратиться в суд и к федеральным властям. Объекты коммунального хозяйства наращивают долги, что приводит к введению ограничений подачи электроэнергии. Из-за огромной задолженности у «Хакасэнерго» исчерпаны ресурсы для осуществления деятельности, сообщает телеканал «Рен ТВ».

У местных властей есть все инструменты для наведения порядка в сфере ЖКХ, так как основные должники находятся как раз в этой отрасли. Однако пока региональные власти не предприняли попыток по изменению ситуации, отчего страдают не только предприятия, но и простые жители.

Сергей Меняйло поучаствовал в открытом совещании в правительстве, где раскритиковал работу Коновалова и его кабмина. Особое недовольство полпреда СФО вызвал тот факт, что о проблемах республики он узнает не от губернатора, а из других источников. Меняйло остался недоволен и тем, что глава региона и его подчиненные не смогли дать ни одного внятного ответа на его вопросы. Полпред подчеркнул, что главные задачи руководства республики – остановить рост текущей задолженности и платить текущие платежи.

«К сожалению, пути решения не выработаны. (…) Сегодня в Республике Хакасия есть рост текущей задолженности неплатежей в три раза. В принципе, сегодня это единственный случай, когда в ходе отопительного сезона вводятся ограничения на объекты ЖКХ», – сказал Меняйло.

Полпред и губернатор разошлись в статистических данных. На вопрос полпреда о количестве предприятий ЖКХ в регионе, Коновалов ответил: около 70. «А по моим данным 140», – сказал Меняйло.

«А сколько из них в состоянии банкротства?» – спросил полномочный представитель президента.

По словам главы Хакасии, таких предприятий 13, а вот по данным Сергея Меняйло – 20 банкротов и еще 44 проблемных организаций.

«Когда после совещания вам ставилась задача разобраться, в чем, на ваш взгляд, причина возникновения задолженности?» – спросил Меняйло. «В целом, это системный кризис, но и ряд проблем функционирования этих предприятий», – ответил руководитель республики.

«Системный кризис – это общие фразы», – заключил полпред президента. По его словам, причина возникновения кроется в другом: это не неплатежи, это или межтарифная разница (разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом), или воровство.

Не смог Коновалов внятно ответить и на вопрос о структуре задолженности по предприятиям ЖКХ.

«Мы говорим на разных языках, кто готов? ЖКХ, у вас кто?» – не выдержал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе.

После открытого совещания Меняйло обвинил органы власти Хакасии всех уровней в некомпетентности: «Некомпетентность и отсутствие работы органов власти всех уровней в Хакасии по разрешению этой проблемы. Я специально задавал вопросы, которые по телефону ставил в свое время. Дальше по итогам проверки и по результатам будет сделан окончательный вывод».

В Хакасии набирает обороты кризис, связанный с задолженностью предприятий ЖКХ за потребленную энергию. 17 апреля состоялась встреча руководителя ПАО «МРСК Сибири» Павла Акилина с главой Хакасии Валентином Коноваловым, направленная на совместный поиск путей решения проблемы. Однако, как сообщил сам Павел Акилин, конструктивной беседы с главой региона не получилось.

«Самое смешное заключается в том, что совещание ничем не закончилось. Я ехал сюда за конкретными предложениями от главы региона, потому что он пообещал неделю назад, что лично займется ситуацией, возьмет ее в руки, и каким-то образом проблема неплатежей и кризис неплатежей, который складывается в республике, будет решен. Никаких конкретных предложений на сегодняшний день я не услышал», – заявил Акилин.

В начале апреля «МРСК Сибири» ограничил подачу электроэнергии 13 предприятиям ЖКХ региона и бюджетным учреждениям из-за долгов потребителей. Энергоснабжение тогда было возобновлено под личные гарантии главы Хакасии Валентина Коновалова, который пообещал в кратчайшие сроки разработать и утвердить программы реорганизации сферы ЖКХ для повышения платежной дисциплины. Однако за пять месяцев работы нового правительства так и не был проведен аудит работы предприятий ЖКХ, которые оплачивают всего 40% потребляемой электроэнергии.

Между тем, как сообщалось ранее, Валентин Коновалов утвердил четырехкратную надбавку к своему окладу, а также к окладам членов регионального правительства.