Полпред президента резко раскритиковал главу Хакасии

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 14:57  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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            Полпред президента резко раскритиковал главу Хакасии

            26 апреля 2019, 13:32

            Текст: Ольга Никитина

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            Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло жестко раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова, в чьем регионе набирает обороты кризис, связанный с задолженностью предприятий ЖКХ за потребленную энергию.

            После встречи с Коноваловым энергетики грозились обратиться в суд и к федеральным властям. Объекты коммунального хозяйства наращивают долги, что приводит к введению ограничений подачи электроэнергии. Из-за огромной задолженности у «Хакасэнерго» исчерпаны ресурсы для осуществления деятельности, сообщает телеканал «Рен ТВ».

            У местных властей есть все инструменты для наведения порядка в сфере ЖКХ, так как основные должники находятся как раз в этой отрасли. Однако пока региональные власти не предприняли попыток по изменению ситуации, отчего страдают не только предприятия, но и простые жители.

            Сергей Меняйло поучаствовал в открытом совещании в правительстве, где раскритиковал работу Коновалова и его кабмина. Особое недовольство полпреда СФО вызвал тот факт, что о проблемах республики он узнает не от губернатора, а из других источников. Меняйло остался недоволен и тем, что глава региона и его подчиненные не смогли дать ни одного внятного ответа на его вопросы. Полпред подчеркнул, что главные задачи руководства республики – остановить рост текущей задолженности и платить текущие платежи.

            «К сожалению, пути решения не выработаны. (…) Сегодня в Республике Хакасия есть рост текущей задолженности неплатежей в три раза. В принципе, сегодня это единственный случай, когда в ходе отопительного сезона вводятся ограничения на объекты ЖКХ», – сказал Меняйло.

            Полпред и губернатор разошлись в статистических данных. На вопрос полпреда о количестве предприятий ЖКХ в регионе, Коновалов ответил: около 70. «А по моим данным 140», – сказал Меняйло.

            «А сколько из них в состоянии банкротства?» – спросил полномочный представитель президента.

            По словам главы Хакасии, таких предприятий 13, а вот по данным Сергея Меняйло – 20 банкротов и еще 44 проблемных организаций.

            «Когда после совещания вам ставилась задача разобраться, в чем, на ваш взгляд, причина возникновения задолженности?» – спросил Меняйло. «В целом, это системный кризис, но и ряд проблем функционирования этих предприятий», – ответил руководитель республики.

            «Системный кризис – это общие фразы», – заключил полпред президента. По его словам, причина возникновения кроется в другом: это не неплатежи, это или межтарифная разница (разница между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом), или воровство.

              

            Не смог Коновалов внятно ответить и на вопрос о структуре задолженности по предприятиям ЖКХ.

            «Мы говорим на разных языках, кто готов? ЖКХ, у вас кто?» – не выдержал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе.

            После открытого совещания Меняйло обвинил органы власти Хакасии всех уровней в некомпетентности: «Некомпетентность и отсутствие работы органов власти всех уровней в Хакасии по разрешению этой проблемы. Я специально задавал вопросы, которые по телефону ставил в свое время. Дальше по итогам проверки и по результатам будет сделан окончательный вывод». 

            В Хакасии набирает обороты кризис, связанный с задолженностью предприятий ЖКХ за потребленную энергию. 17 апреля состоялась встреча руководителя ПАО «МРСК Сибири» Павла Акилина с главой Хакасии Валентином Коноваловым, направленная на совместный поиск путей решения проблемы. Однако, как сообщил сам Павел Акилин, конструктивной беседы с главой региона не получилось. 

            «Самое смешное заключается в том, что совещание ничем не закончилось. Я ехал сюда за конкретными предложениями от главы региона, потому что он пообещал неделю назад, что лично займется ситуацией, возьмет ее в руки, и каким-то образом проблема неплатежей и кризис неплатежей, который складывается в республике, будет решен. Никаких конкретных предложений на сегодняшний день я не услышал», – заявил Акилин. 

            В начале апреля «МРСК Сибири» ограничил подачу электроэнергии 13 предприятиям ЖКХ региона и бюджетным учреждениям из-за долгов потребителей. Энергоснабжение тогда было возобновлено под личные гарантии главы Хакасии Валентина Коновалова, который пообещал в кратчайшие сроки разработать и утвердить программы реорганизации сферы ЖКХ для повышения платежной дисциплины. Однако за пять месяцев работы нового правительства так и не был проведен аудит работы предприятий ЖКХ, которые оплачивают всего 40% потребляемой электроэнергии. 

            Между тем, как сообщалось ранее, Валентин Коновалов утвердил четырехкратную надбавку к своему окладу, а также к окладам членов регионального правительства.


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