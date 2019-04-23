МРСК Сибири объяснила ограничение электроснабжения в Хакасии

В МРСК Сибири заявили, что вновь ограничивают электроснабжение предприятий ЖКХ в Хакасии из-за долгов; полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло взял данную ситуацию под контроль.

В МРСК Сибири заявили, что «тенденции к снижению задолженности не просматривается, а правительство Хакасии самоустранилось от решения проблемы», поэтому они вынуждены повторно ограничить подачи электроэнергии.

В компании уточнили, что сейчас долг составляет 459,7 млн рублей, подчеркнув, что при «правительстве Коновалова долг коммунальщиков за свет в течение отопительного периода – с 1 ноября 2018 года по 22 апреля 2019 года – вырос на 309,7 млн рублей».

«Мы не отключаем добросовестных плательщиков! Сегодня вынуждены прибегнуть к законным ограничительным мерам, поскольку иного выхода из сложившейся ситуации у компании просто нет», – сказано в обращении гендиректора МРСК Сибири Павла Акилина.

Также уточняется, что компания готова «бесплатно раздавать отопительные приборы социально значимым объектам по предварительной заявке», так как по ночам все еще сохраняются минусовые температуры.

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло отметил, что такие действия компании не нарушают законодательство, уточнив, что он уже во второй раз вмешивается в ситуацию с долгами за электричество в Хакасии, а теперь берет вопрос под личный контроль.

«В регионе сохраняются низкие температуры, есть риск размораживания систем отопления в жилых домах и соцучреждениях, поэтому обратился в «Россети» под мою ответственность не производить отключения электроэнергии коммунальным предприятиям-должникам», – сказал Меняйло, сообщает ТАСС.

«Уверен, что общими усилиями со специалистами «Россетей» и органами власти республики мы найдем пути выхода из кризиса, выработаем комплексный план по оздоровлению сферы ЖКХ региона и начнем снижать долг за электроэнергию», – уточнил он.

Ранее депутат гордумы Читы Екатерина Борисова предложила отключатьпо ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах, чтобы жильцы не использовали электричество для отопления квартир. Позже этот призыв назвали «средневековьем».