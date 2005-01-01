Призыв отключать ночью свет в бараках Забайкалья назвали «средневековьем»

«Это недопустимая мера. Это средневековые заявления», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор партпроекта единороссов «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. Так он откликнулся на требование депутата гордумы Читы Екатерины Борисовой отключать ночью свет в бараках, чтобы лишить неплательщиков возможности греться от электропечек.

«Проблема есть и с ней надо работать. Но откуда образовались те самые миллионы, которые копятся в качестве задолженности? Кто является неплательщиком? – задался риторическим вопросом координатор партпроекта единороссов «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. – Только ли население? А может, коммерческие предприятия, муниципалитеты, как собственники помещений, ведомства - такие же потребители электроэнергии?»

На его взгляд, ситуацию необходимо сперва тщательно проанализировать. «Хотелось бы, прежде чем делать такие громкие заявления, узнать о структуре самой задолженности А то получается, что во всем виноваты малоимущие неплательщики. Но и с неплательщиками надо работать. В России предусмотрен механизм субсидий, в случае, если у граждан с низкими доходами нет возможности оплачивать долги по ЖКХ», – напомнил Козлов. По его словам, общий стандарт субсидий - 22%, в некоторых регионах он спускается до 10%, это планка, выше которой люди не должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

«Соответственно в этой части механизмы работают, и задача местной власти, разъяснить жителям, каким образом оформить эту субсидию», – пояснил Козлов.

Козлов пообещал, что проект «Школа грамотного потребителя» займется проблемой статуса домов барачного типа в Чите. «Мы как партийный проект сделаем соответствующие обращения по статусу таких домов и обязательно задействуем ресурсы в регионе», – сказал Козлов. По его словам, отрицать проблему, связанную с задолженностью в ЖКХ, нельзя, но в то же время «анализ показывает, что граждане с низким уровнем доходов являются более дисциплинированными плательщиками за ЖКУ».

Как подчеркнул координатор, делать заявление о том, что во всем виноваты малоимущие граждане, недопустимо. Он также задался вопросом, почему люди продолжают жить в бараках без коммунальных благ, дома не были признаны аварийными и жителей не расселили.

Ранее в четверг газета ВЗГЛЯД сообщила, что депутат гордумы Читы Екатерина Борисова в ходе заседания комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах (бараках) Читы, жильцы которых используют электричество для отопления квартир и при этом давно не платят за свет.

Необходимость крутых мер Борисова объяснила тем, что «80% людей за свет не платят и отапливаются за счет электроэнергии. То есть дома у них тепло, а дров и угля нет». Она опасается, что за счет добросовестных жителей будут оплачивать долги неплательщиков. По ее мнению, обитателям бараков ночью надо спать, а не обогреваться электропечками. Оратор при этом не объяснила, должно ли отключение касаться всех жильцов проблемных домов, в том числе и те 20%, которые добросовестно платят за свет.

Кстати, Борисова также принадлежит к «Единой России», она руководит читинским исполкомом и входит в региональный политсовет единороссов.

«Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен. То есть все спят нормальные люди. И чтобы не отапливались, я и сказала выход – отключать, допустим, с 12 ночи до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах, когда получается такая же проблема», – пояснила Борисова. Правда, позже в беседе с ТАСС депутат пояснила, что ее слова были сарказмом, а не реальным предложением.

Отключать квартиры жителей неблагоустроенных домов категорически нельзя из-за того, что там могут быть маленькие дети и старики, а с неплательщиками нужно решать проблемы в индивидуальном порядке. Так заявил уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Каргин.

Жительница одного из бараков Читы Наталья через портал Заб.ру посоветовала Борисовой применять такие меры в своей квартире. «Она себе не хочет отключить на ночь, чтобы экономить? Мы во всем ущемлены: в туалет некуда ходить, воду на себе носим, печки сами топим. Еще и свет на ночь отключать?» – возмутилась собеседница портала.