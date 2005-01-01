Призыв отключать ночью свет в бараках Забайкалья назвали «средневековьем»

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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандаловФото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...

Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор

Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...

Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации на Украину удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Призыв отключать ночью свет в бараках Забайкалья назвали «средневековьем»

             17 января 2019, 22:45
          Фото: Донат Сорокин/ТАСС
          Текст: Анна Кукушкина,
          Александр Колпаков

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          «Это недопустимая мера. Это средневековые заявления», – сказал газете ВЗГЛЯД координатор партпроекта единороссов «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. Так он откликнулся на требование депутата гордумы Читы Екатерины Борисовой отключать ночью свет в бараках, чтобы лишить неплательщиков возможности греться от электропечек.

          «Проблема есть и с ней надо работать. Но откуда образовались те самые миллионы, которые копятся в качестве задолженности? Кто является неплательщиком? – задался риторическим вопросом координатор партпроекта единороссов «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. – Только ли население? А может, коммерческие предприятия, муниципалитеты, как собственники помещений, ведомства - такие же потребители электроэнергии?»

          На его взгляд, ситуацию необходимо сперва тщательно проанализировать. «Хотелось бы, прежде чем делать такие громкие заявления, узнать о структуре самой задолженности А то получается, что во всем виноваты малоимущие неплательщики. Но и с неплательщиками надо работать. В России предусмотрен механизм субсидий, в случае, если у граждан с низкими доходами нет возможности оплачивать долги по ЖКХ», – напомнил Козлов. По его словам, общий стандарт субсидий - 22%, в некоторых регионах он спускается до 10%, это планка, выше которой люди не должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

          «Соответственно в этой части механизмы работают, и задача местной власти, разъяснить жителям, каким образом оформить эту субсидию», – пояснил Козлов.

          Козлов пообещал, что проект «Школа грамотного потребителя» займется проблемой статуса домов барачного типа в Чите. «Мы как партийный проект сделаем соответствующие обращения по статусу таких домов и обязательно задействуем ресурсы в регионе», – сказал Козлов. По его словам, отрицать проблему, связанную с задолженностью в ЖКХ, нельзя, но в то же время «анализ показывает, что граждане с низким уровнем доходов являются более дисциплинированными плательщиками за ЖКУ».

          Как подчеркнул координатор, делать заявление о том, что во всем виноваты малоимущие граждане, недопустимо. Он также задался вопросом, почему люди продолжают жить в бараках без коммунальных благ, дома не были признаны аварийными и жителей не расселили.

          Ранее в четверг газета ВЗГЛЯД сообщила, что депутат гордумы Читы Екатерина Борисова в ходе заседания комитета ЖКХ предложила отключать по ночам свет в многоквартирных неблагоустроенных домах (бараках) Читы, жильцы которых используют электричество для отопления квартир и при этом давно не платят за свет.

          Необходимость крутых мер Борисова объяснила тем, что «80% людей за свет не платят и отапливаются за счет электроэнергии. То есть дома у них тепло, а дров и угля нет». Она опасается, что за счет добросовестных жителей будут оплачивать долги неплательщиков. По ее мнению, обитателям бараков ночью надо спать, а не обогреваться электропечками. Оратор при этом не объяснила, должно ли отключение касаться всех жильцов проблемных домов, в том числе и те 20%, которые добросовестно платят за свет.

          Кстати, Борисова также принадлежит к «Единой России», она руководит читинским исполкомом и входит в региональный политсовет единороссов.

          «Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен. То есть все спят нормальные люди. И чтобы не отапливались, я и сказала выход – отключать, допустим, с 12 ночи до 6 утра электричество, как это делается в дачных кооперативах, когда получается такая же проблема», – пояснила Борисова. Правда, позже в беседе с ТАСС депутат пояснила, что ее слова были сарказмом, а не реальным предложением.

          Отключать квартиры жителей неблагоустроенных домов категорически нельзя из-за того, что там могут быть маленькие дети и старики, а с неплательщиками нужно решать проблемы в индивидуальном порядке. Так заявил уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Каргин.

          Жительница одного из бараков Читы Наталья через портал Заб.ру посоветовала Борисовой применять такие меры в своей квартире. «Она себе не хочет отключить на ночь, чтобы экономить? Мы во всем ущемлены: в туалет некуда ходить, воду на себе носим, печки сами топим. Еще и свет на ночь отключать?» – возмутилась собеседница портала.


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