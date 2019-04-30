Жена Зеленского рассказала о мести элиты Порошенко за шутки

Супруга победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Елена заявила, что элита, окружающая действующего украинского лидера Петра Порошенко, пыталась наказать ее и мужа за политические шутки.

Зеленская рассказала в интервью Daily Beast, что она как сатирик регулярно шутила над властями и политиками, в том числе над Леонидом Кучмой.

«Большинство политиков воспринимали юмор должным образом, как оно и должно быть, как в США, где ты можешь назвать президента как угодно», – заявила будущая первая леди страны.

«В последние пять лет власти указывали, что «игра окончена». Элита президента Порошенко пыталась наказать нас за шутки», – добавила Зеленская.

Также супруга будущего президента сообщила, что Зеленский вряд ли проведет в ближайшее время двусторонние переговоры с российской стороной. «Владимир не готов прогибаться под агрессором, но он может вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», – сказала она.

ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов.

Стало известно, что Зеленский набрал во втором туре президентских выборов на Украине 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Таким образом, Владимир Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине.