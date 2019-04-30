Еврокомиссия призвала страны ЕС повышать эффективность санкций

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза сделать более эффективными ограничительные меры на ближайшие пять лет.

В преддверии саммита ЕС в Румынии 9 мая странам дали несколько политических рекомендаций для развития Европы. В частности, рекомендовано улучшать меры защиты от односторонних санкций третьих стран, передает РИА «Новости».

«ЕС должен использовать свой экономический вес для усиления своего потенциала в области санкций путем повышения эффективности своих собственных мер и улучшения своей оснащенности для защиты от экстерриториальных последствий односторонних санкций третьих стран», – сказано в документе.

Кроме того, ЕК предложила разработать стратегический план развития союза на ближайшие пять лет, в том числе наладить связи с соседними странами, решить проблему энергобезопасности, а также укрепить отношения в сфере обороны.

Речь идет о поддержке Западных Балкан, помощи в урегулировании ситуации у восточных и южных соседей, укреплении связей с Африкой.

Следующая пятилетка начнется после смены руководства союза в 2019 году. Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая, в октябре сменятся все институты власти ЕС.