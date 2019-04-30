В Британии сняли оперу об отравлении Литвиненко

В Великобритании поставят оперу об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, сообщили британский СМИ.

Произведение под названием «Жизнь и смерть Александра Литвиненко» будет впервые показано в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

Поставить оперу решила британская оперная труппа «Грейндж парк опера». Как заявила руководитель труппы Васфи Кани, разрешение на постановку было получено от супруги Литвиненко Марины. Также, по словам Кани, жена бывшего офицера ФСБ передала видеозаписи из семейного архива, которые будут продемонстрированы зрителям на экране во время исполнения оперы. Руководитель оперной группы заявила, что история Литвиненко в постановке не будет представлена в намеренно искаженном или преувеличенном виде.

Сообщается, что музыку для оперы написал популярный британский инвестор Энтони Болтон, увлекающийся в последние годы сочинением музыкальных произведений, а автором либретто стал британский музыкант Кит Хескет-Харви, который писал для постановок Королевской оперы в Лондоне и Английской национальной оперы. Партию Александра Литвиненко будет исполнять тенор Эдриан Дуайер. В постановке будут также показаны жена Литвиненко, олигарх Борис Березовский и россиянин Андрей Луговой, играющий убийцу Литвиненко.

Отмечается, что в 2019 году в Лондоне также состоится премьера спектакля «Очень дорогой яд» по одноименной книге журналиста Guardian Люка Хардинга, посвященного также отравлению Литвиненко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что британское расследование смерти Литвиненко проведено поверхностно и непрофессионально. Песков также сказал, что Лондон провел квазирасследование по делу Литвиненко.

Перед этим в МИД России заявили, что доклад Великобритании по «делу» о смерти Литвиненко политически ангажирован и крайне непрозрачен.