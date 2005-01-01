Стало известно о российском спецназе с «суперспособностями»

В России готовят специальные подразделения, владеющие техникой парапсихологии, она применялась в чеченских компаниях, об этом говорится в материале «Суперсолдат для войн будущего» для официального журнала Минобороны «Армейский сборник».

«Одно из главных преимуществ этой науки в том, что она позволяет победить противника бесконтактным методом. Российский спецназ использовал боевые методики парапсихологии в чеченских кампаниях», – описал методику автор Николай Поросков в своей статье для «Армейского сборника».

По его словам, методика якобы была разработана советскими военными в середине 80-х годов.

«Она позволяет получать информацию в состоянии так называемого измененного сознания человека», – добавил Поросков.

Он добавил, что владеющий «технологией метаконтакта» может вести невербальный допрос.

«Он «насквозь» видит взятого в плен солдата противника: что это за человек, какие у него слабые и сильные стороны, пойдет ли на вербовку. Достоверность допроса практически стопроцентная. От него невозможно «отвертеться», – говорится в статье.

По заверению Пороскова, технологии противодействия такому методу допроса обучают высших должностных лиц государства, бойцов спецназа и руководителей крупных промышленных и банковских структур для защиты коммерческой тайны.

Автор утверждает, что парапсихология в бою якобы помогает обнаруживать засады, схроны, склады и тайники противника, помогает снизить уровень боли раненого. Также Поросков отмечает, что она полезна при освоении иностранных языков.

«И уж совсем невероятно: парапсихологические техники позволяют человеку овладеть сверхвозможностями – длительное время не употреблять пищу и воду, находиться на водяной диете, когда вода заменяет пищу, при этом не спать сутками, сохраняя отменную бодрость. Этой методикой владели бродячие японские монахи-ямабуси (в переводе – «спящие в горах») и монахи Шаолиня – последователи Будды», – отметил автор.

«Армейский сборник» – это российский научный военно-технический журнал, который издается Минобороны с июля 1994 года. Также издание является официальным печатным органом ведомства.