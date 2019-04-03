У руководства крупнейшей энергокомпании Иркутской области провели обыски

В Иркутской области прошли обыски у руководства крупной энергокомпании «Иркутскэнерго», которая входит в En+ Group, по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 139 млн рублей, рассказал адвокат Андрей Грохотов.

«Уголовное дело возбуждено против неустановленных лиц из числа руководства компании», – сообщил Грохотов, отметив, что следствие не называет конкретных фамилий.

По словам адвоката, в настоящее время идут «обыски у руководства, допросы, следственные действия». При этом защита пожаловалась в прокуратуру и комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заведение уголовного дела, так как считает его незаконным, пишет РИА «Новости».

Расследование продолжается в связи с событиями, которые случились в 2011 году. «Иркутскэнерго» попросило у ФНС представления налоговых льгот. Защитник сказал, что заявка была согласована с Минэнерго и одобрена, однако в 2016 году налоговая провела повторную проверку и решила, что льготы компания получила необоснованно, а министерство отозвало согласование.

Адвокат подчеркнул, что «Иркутскэнерго» «незамедлительно возместил средства», но дело все равно возбудили. Подозреваемым может грозить до шести лет тюрьмы.

«Иркутскэнерго» включает в себя тепловые и гидроэлектростанции, тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод, а также обогатительную фабрику.