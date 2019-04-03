Названа дата прощания с Булдаковым

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым пройдет 7 апреля, в воскресенье, в московском Доме кино.

«Мы сейчас в посольстве, решаем вопрос о возвращении тела Алексея Ивановича в Россию, оформляем все документы. Надеемся, что прощание пройдет в воскресенье в Доме кино», – сообщила подруга семьи актера Татьяна Руднева ТАСС.

Также стало известно, что память актера могут увековечить в Москве, об этом сообщили в комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

«Конечно, он любимый народом артист, я думаю, что мы увековечим его память, возможно, памятной доской на доме, где он жил. Думаю, что от Гильдии актеров, от Союза кинематографистов России будет соответствующее предложение», – сказал председатель комиссии Евгений Герасимов РИА «Новости».

Напомним, Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни в Монголии, у него оторвался тромб.

За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в различных фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль генерала Иволгина в комедиях «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период» и «Особенности национальной политики».

Алексей Булдаков получил звание народного артиста России в 2009 году.