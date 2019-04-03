«Россия – страна возможностей» запустила конкурс «Цифровой прорыв»

АНО «Россия – страна возможностей» запустила проект «Цифровой прорыв» для ИТ-специалистов, дизайнеров и руководителей проектов в сфере информационных технологий, конкурс пройдет в 40 городах России и будет проводиться в форматах онлайн-тестирования и хакатонов.

Хакатоны – это соревновательные мероприятия, на которых представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах создают прототипы цифровых продуктов. Главная цель проекта – создать новые профессиональные возможности для талантов в сфере цифровой экономики.

Как отмечается в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, конкурс позволит участникам запустить свой технологический бизнес, получить содействие в трудоустройстве, найти единомышленников и сформировать проектную команду, а также выиграть денежный приз. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

«Сегодня мы даем старт заявочной кампании конкурса. Регистрация продлится по 12 мая. Затем участников ждет целая череда испытаний – онлайн-тестирование в мае и региональные очные этапы, которые мы будем проводить летом. Лучшие проектные команды мы назовем уже осенью», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что конкурс рассчитан на специалистов в возрасте от 18 лет и будет проводиться ежегодно. «Мы не ставили верхнюю возрастную планку для конкурсантов, чтобы участие в проекте было доступно максимально большему числу специалистов. Поэтому попробовать свои силы может любой совершеннолетний гражданин России. Мы исходили из того, что проект, подобно конкурсу управленцев «Лидеры России», будет, прежде всего, искать талантливых специалистов, которые имеют свои проекты, наработки и идеи и нуждаются в возможностях для их реализации», – сказал Комиссаров.

По словам руководителя проекта «Цифровой прорыв» Олега Мансурова, «основным и самым большим этапом конкурса станут региональные хакатоны». «Они пройдут в 40 городах страны и соберут несколько тысяч участников. Команды от трех до пяти человек, которые сформируются после онлайн-этапов, в течение 36 часов будут создавать цифровые прототипы продуктов на одну из заданных нами тем. Такой формат взаимодействия, мы уверены, поможет не только разработать действительно готовые к внедрению продукты, но и найти единомышленников», – сказал Мансуров.

По итогам региональных этапов, добавил он, «лучшие команды пройдут в финал, а их проекты – в преакселератор».

К проекту привлекаются партнеры из числа ведущих отраслевых компаний страны, например, Росатома, «Мегафона». Соорганизатором конкурса выступает Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.