Участникам конкурса «Цифровой прорыв» предсказали высокую востребованность

«Конкурс – это возможность реализовать проект, который может быть востребован, возможность пройти обучение и возможность получить трудоустройство» – рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. В среду стартовал всероссийский конкурс «Цифровой прорыв», направленный на раскрытие потенциала профессионалов в сфере IT-технологий.

Конкурс «Цифровой прорыв» является очень перспективным для его участников и победителей, подчеркнул проректор РАНХиГС и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, выступая в среду на пресс-конференции в ТАСС.

«Это возможность создать и реализовать проект, который может быть востребован страной и может сделать ее лучше. Это возможность пройти обучение в IT-сфере», – сказал Комиссаров. Одной из ключевых перспектив Комиссаров считает «получение предложений о работе».

О том, где смогут трудоустроиться участники и победители конкурса, газете ВЗГЛЯД рассказал гендиректор компании «Актум» Олег Мансуров.

«Это IT-департаменты и другие департаменты крупных копаний. Это те органы государственной власти, на региональном и федеральном уровнях, где необходима экспертиза в сфере цифровой экономики и в сфере тех навыков и компетенций, в которых мы будем тестировать наших участников», – пояснил Мансуров.

Регистрация на участие в конкурсе завершится 12 мая. Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте цифровойпрорыв.рф. Дальше начнется настоящее соревнование. После онлайн-этапов будут сформированы команды от трех до пяти человек, которые в течение 36 часов будут создавать прототипы цифровых продуктов на одну из заданных тем.

Мансуров в свою очередь рассказал: в июне-июле планируется проведение 40 региональных 36-часовых хакатонов: форумов IT-специалистов, от программистов до дизайнеров, которые сообща решают определенную проблему. По словам Мансурова, региональные хакатоны станут основным и самым большим этапом конкурса. По итогам региональных этапов лучшие команды пройдут в финал, а их проекты – в «преакселератор» (бесплатная онлайн-программа, которая помогает IT-стартапам разобраться, как инвесторы оценивают эти стартапы).

По словам Мантурова, будет 50 тестов по разным направлениям цифровой экономики, включая 16 языков программирования, таким образом любой IT-специалист – программист, дизайнер, архитектор и др. – вне зависимости от стека навыков, сможет принять участие в конкурсе.

«Безусловно, поддерживаем этот проект, – со своей стороны добавила замминистра науки и высшего образования Марина Боровская. – Надеемся на то, что вузовские площадки станут центрами проведения хакатонов по всей стране». Боровская напомнила: «В нацпроекте «Цифровая экономика» у нас огромный раздел кадров... и мы планируем к 2024 году эту численность достаточно серьезным образом увеличить».

Во время пресс-конференции Алексей Комиссаров отметил, что «к проекту привлекаются партнеры из числа ведущих отраслевых компаний страны, например, Росатом, «Мегафон» и другие». Принять участие в конкурсе может любой специалист в возрасте от 18 лет.

Как сообщает ТАСС, Победителей ждут денежные призы – 500 тысяч рублей на команду, а также возможность принять участие в государственных проектах; трудоустроиться на государственную службу или в ведущие российские корпорации. Есть возможность обучение по специальным программам «Россия – страна возможностей» в образовательном центре «Сенеж», получить грант на реализацию проекта от Фонда содействия инновациям.

Как отмечают организаторы, конкурс направлен на раскрытие потенциала не только IT-специалистов, но и профессионалов в области информационных технологий, цифровой трансформации, управления проектами, предпринимательства и дизайна.

Участие в конкурсе «это возможность проверить себя, сравнить себя с другими успешными айтишниками и поработать в команде», – резюмировал Комиссаров.

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