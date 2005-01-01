Мир разочаровался в санкциях

Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International провела опрос в 57 странах на тему эффективности санкций.

По мнению 46% респондентов санкции являются неэффективным политическим инструментом воздействия на государство, эффективными их считают 33%, 20% не смогли дать определенный ответ на этот вопрос, пишет «Ромир».

Больше всего сторонников санкций нашлось в Саудовской Аравии – 65% опрошенных в этой стране заявили об эффективности санкций, что сделало весь регион Ближнего Востока одним из лидирующих в плане поддержки подобных мер.

Также в эффективности санкций уверены многие респонденты в Индии (59%) и Бразилии (55%).

Большинство жителей Европы (52%) считают санкции неэффективными. В ЕС с таким мнением не соглашается 26%, в остальных странах региона – 28%.

В России 46% заявили о неэффективности санкций, противоположного мнения придерживается 34%. В США соотношение обратное – 43% поддерживают санкции, 36% выступают против.

Вице-президент Gallup International, президент «Ромир» Андрей Милехин, говоря о санкциях, отметил, что «на настоящий момент этот инструмент потерял свою эффективность».

Опрос проводился в ноябре–декабре 2018 года среди примерно 46 тыс. человек, чье мнение фактически можно экстраполировать на всех жителей Земли. В каждой стране опросы проводились по национальным репрезентативным выборкам.

В России опрошена 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Погрешность не указывается.

Напомним, в США констатировали неэффективность санкций против России.