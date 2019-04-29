Инспектор ДПС спас людей из горящего кафе

Инспектор ДПС лейтенант полиции Андрей Красных спас двух работников кафе из горящего здания в Кировской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в придорожном кафе, расположенном на 15-м километре федеральной автодороги «Вятка» в Кирове, сказано на сайте МВД.

Около часа ночи автоинспектор увидел, что загорелось здание. Мужчина доложил о происшествии в дежурную часть ГИБДД и МЧС, после чего бросился на помощь.

«Не испугавшись густой дымовой завесы, полицейский вошел в здание, разбудил двух работников кафе, которые находились в помещении, и помог им выйти на улицу», – говорится в сообщении.

После этого инспектор вернулся тушить огонь, который распространялся по помещению. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС окончательно потушили пожар.

В воскресенье произошел пожар на складе «Магнита» под Воронежем. Огонь распространился на 42 тыс. кв. м, при пожаре никто не пострадал.