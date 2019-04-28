На складе «Магнита» под Воронежем произошел пожар на площади 20 тыс. кв. м

Площадь пожара в здании распределительного центра в Воронежской области составляет 20 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

«Горят склады «Магнита», – приводит РИА «Новости» слова представителя экстренных пресс-служб региона.

Пожар произошел в селе Нечаевка в 00.08 мск. Пострадавших нет, передает ТАСС.

Тушение пожара проходит по четвертому номеру сложности из пяти.