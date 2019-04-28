Пожар на складе «Магнита» под Воронежем распространился на 42 тыс. кв. м

Огонь распространился на все здание распределительного центра розничной сети «Магнит» в селе Нечаевка, сообщает МЧС.

Площадь пожара выросла с 20 тыс. до 42 тыс. кв. м, частично обрушилась кровля, передает ТАСС.

В борьбе с огнем участвуют 124 человека и 50 единиц техники.

В 04.12 мск пожар локализован, передает РИА «Новости».