Немецкие СМИ усомнились в способности Зеленского «потягаться» с Путиным

Немецкий таблоид Bild проанализировал избрание комика Владимира Зеленского президентом Украины с точки зрения его способности «потягаться» с российским лидером Владимиром Путиным.

Автор статьи отмечает, что «насколько безоговорочна победа Зеленского в президентских выборах, настолько же не ясны его политические позиции».

«Сможет ли вообще этот комик потягаться с Путиным?» – передает ИноТВ сомнения издания Bild.

Таблоид напоминает, что в предвыборный период Зеленский почти не давал интервью и воздерживался от конкретных обещаний.

«Ведь фактом остается то, что «политический» опыт Владимира Зеленского по-прежнему ограничивается его ролью в телевизионном сериале «Слуга народа», – констатирует автор публикации.

Избранный президент Украины пообещал продолжить переговоры с Москвой по урегулированию ситуации в Донбассе, однако он не делится с общественностью тем, как планирует положить конец «войне против превосходящей по силе России».

«Могут ли звезды заниматься политикой?» – задается вопросом автор статьи, отмечая, что для большинства немцев это было бы «абсурдом».

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

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Президент России Владимир Путин в субботу сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины.

Зеленский в ответ заявил, что «не советует» России «зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины» российскими паспортами. На Украине остались недовольны тем, как Зеленский ответил Путину.

Сенатор Алексей Пушков посоветовал Зеленскому задуматься о том, как улучшить ситуацию в своей стране, потому что в противном случае от желающих получить российский паспорт отбоя не будет.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский превзошел своего предшественника, пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко во вранье и демагогии.

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