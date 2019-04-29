Полиция попросила доступ к врачебной тайне

МВД попросило предоставить доступ к данным пациентов с психическими расстройствами, алкогольной или наркотической зависимостями.

МВД обратилось к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с предложением «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих», сообщает «Коммерсант».

В письме ведомства уточняется, что отсутствие такой информации лишает полицию возможности контроля «за лицами, страдающими заболеваниями, в целях предупреждения совершения ими преступлений».

По данным МВД, в 2018 году из общего числа совершивших преступления (931 тыс. 107 человек) «каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», а «число направленных в суд уголовных дел, совершенных в состоянии невменяемости, составило более 7 тыс.».

Поэтому министерство предлагает создать «систему, в которую будут вноситься сведения о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, с последующей ее интеграцией с информационными базами МВД».

Сообщается, что по поручению Татьяны Голиковой Минздрав переправил письмо МВД Российскому обществу психиатров.

Однако российское общество психиатров и Институт имени Бехтерева в совместном ответе отметили, что предложение МВД «является избыточным, не соответствует заявляемым целям, а также нормам Конституции РФ и действующего законодательства».

Психиатры уточнили, что из тех, кто совершил преступления в состоянии невменяемости, «далеко не все наблюдались у врачей-психиатров и находились под диспансерным наблюдением», а нарушения в состоянии опьянения не означает наличие у человека алкогольной или наркотической зависимости.

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