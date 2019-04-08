Врача-маньяка из Челябинска отправили на лечение

Жителя Челябинска Бориса Кондрашина, работавшего по поддельным документам врачом в больнице, признали страдающим психическим расстройством и поместили в психиатрический стационар.

«В рамках уголовного дела в отношении мужчины, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению, он признан страдающим психическим расстройством, после чего помещен в психиатрический стационар», – сообщили в СК по Челябинской области РИА «Новости».

Сейчас его дело направлено в суд с постановлением о необходимости применения в отношении Бориса Кондрашина принудительного лечения.

Ранее стало известно, что Кондрашин осенью 2018 года был принят на работу в городскую клиническую больницу №11 терапевтом. В январе выяснилось, что он предоставил подложные документы об образовании, а до этого в течение 10 лет был на принудительном стационарном лечении.

После в отношении Кондрашина были возбуждены два уголовных дела – «незаконное приобретение или хранение наркотических средств в крупном размере» и «использование заведомо подложного документа».

А позже вскрылись подробности причин лечения Кондрашина. По информации издания «Челябинская неделя», в возрасте 16 лет он увлекался магией, собирал колдовские книжки, амулеты, магические камни и даже ставил опыты над животными. А весной 1998 года, пригласив к себе домой одноклассника, поставил смертельный укол, после чего «расчленил труп, распилив позвонки ножовкой, вынул печень... выжав кровь из сердца в серебряный бокал, сотворил заклинание и выпил».

Тогда его задержали на следующий день после преступления, судебно-психиатрическая экспертиза признала его страдающим «шизофренией в форме гомицидомании (стремление к убийству)».

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