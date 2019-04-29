Власти Косова заявили о новых территориальных претензиях к Сербии

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи перед отъездом на саммит стран Западных Балкан в Берлине сообщил, что намерен поднять вопрос присоединения к непризнанной республике южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами.

По словам лидера непризнанного Косова, встреча в Берлине «будет хорошей возможностью открыть перспективы для региона», передает ТАСС.

«Косово выполнило все условия для визовой либерализации, мы намерены продолжить диалог. Не ожидаю, что диалог или переговоры будут, но я озвучу свою позицию в поддержку присоединения Прешева, Медведжи и Буяноваца. Мы не позволим двойного суверенитета [в отношении севера Косова] и не позволим модель «двух Германий», – заявил Тачи.

В тоже время лидер Косова выразил надежду, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон «убедят сербское государство признать независимость Косова».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США и ЕС заставить Косово прекратить провокации против Белграда.

Напомним, в начале марта парламент Косово принял закон о «конце диалога» с Белградом.