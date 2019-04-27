Медведев поручил разобраться в ситуации с некачественной нефтью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы и Ростехнадзора провести проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой «Транснефтью» в направлении Белоруссии и Восточной Европы.

«Проведите проверку по факту нарушения показателей качества нефти, транспортируемой ПАО «Транснефть» в направлении Республики Беларусь и Восточной Европы», – указывается в сообщении пресс-службы правительства России.

По результатам проверки Медведев поручил наказать лиц, ответственных за допущенные нарушения.

Кроме того, результаты проверки будут направлены в Генпрокуратуру.



«Представьте предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти с целью недопущения поставки в адрес потребителей нефти, не соответствующей техническому регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию», – отмечается в поручении.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине обсуждал вопрос поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ.

Напомним, 19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России.

После Варшава уведомила Минск об отказе принимать нефть, и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала версию диверсии против качества российской нефти.