Пушков оценил последствия упрощения выдачи российских паспортов всей Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что Россия может упростить выдачу гражданства для всех украинцев.

Пушков написал в Twitter, что этот шаг Москвы стал бы мощным ударом по антироссийской политике Киева. «И в СБ ООН Украина не побежит, иначе станет посмешищем: ни одна норма межправа не запрещает такой шаг», – отметил он.

Также сенатор прокомментировал заявление президента о том, что главной темой, которую он готов обсуждать на возможных переговорах с Владимиром Зеленским, является урегулирование ситуации в Донбассе. «Главный из них (вопросов для обсуждения – прим. ВЗГЛЯД) - как он собирается решить проблему Донбасса без выполнения Минских соглашений. У Зеленского тут полный туман: войны не хотим, соглашения не выполняем, все только на наших условиях. Хаос вместо курса», – подчеркнул член Совета Федерации.

Кроме того, Пушков отреагировал на заявления штаба Зеленского о том, что мир в Донбассе «должен наступить на условиях Украины». «Но на ее условиях он не наступит, поскольку в Донбассе эти условия не примут. Порошенко добивался того же – результат известен. Не следовало бы новому президенту идти по старому пути», – отметил сенатор.

Ранее в субботу Путин сообщал, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а гражданам всей Украины.