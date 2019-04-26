Трамп опроверг сообщения о выплатах властям КНДР за лечение студента

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о выплатах властям КНДР за лечение американского студента Отто Вомбиера, который впал в кому в северокорейской тюрьме и умершего после возвращения на родину, не соответствуют действительности.

«Никаких денег не было выплачено за Отто Вомбиера, ни два миллиона долларов, ни сколько-либо еще», – сообщил Трамп в социальных сетях, передает ТАСС.

Ранее американские СМИ собщали, что в 2017 году власти КНДР предъявили счет на 2 млн долларов администрации США за уход за Вомбиером. В публикациях утверждалось, что Трамп якобы согласился выплатить эти средства перед тем, как студента отправили на родину.

В 2016 году Вомбиер во время поездки в КНДР сорвал с одной из стен в гостинице политический плакат, молодого человека приговорили к 15 годам лишения свободы. В 2017 году Вомбиера освободили и передали на родину, где он скончался от поражения головного мозга.