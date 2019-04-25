КНДР потребовала от США 2 млн долларов за лечение впавшего в кому студента

Пхеньян в 2017 году потребовал от США оплатить 2 млн долларов за лечение осужденного в Северной Корее американца Отто Уормбиера, который впал в кому в тюрьме и позже был возвращен в США, где скончался, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Ранее этот счет не был обнародован. Его передали представителю США перед тем, как американца вывезли из Пхеньяна в июне 2017 года. Счет адресовали в минфин США. В течение 2017 года он оставался неоплаченным. Неизвестно, оплатила ли его в итоге администрация президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Ранее суд в США предписал правительству КНДР выплатить семье американского студента Отто Уормбиера, который умер вскоре после заключения в северокорейской тюрьме, компенсацию в размере 501 млн долларов.

Отто Уормбиер во время туристической поездки в КНДР снял со стены северокорейский пропагандистский плакат, попытавшись забрать его с собой как сувенир. За это его арестовали в марте 2016 года. Его приговорили к 15 годам трудовых лагерей.

Однако после приговора студент впал в кому, в которой провел больше года. В июне 2017 года его освободили и переправили самолетом в город Цинциннати (США), однако спустя семь дней он умер в больнице.