Суд в США обязал КНДР выплатить огромную сумму семье погибшего американца

Суд в США предписал правительству КНДР выплатить семье американского студента Отто Уормбиера, умершего вскоре после заключения в северокорейской тюрьме, компенсацию в размере 501 млн долларов.

Решение было принято в понедельник, 24 декабря, судьей федерального суда столичного округа Колумбия Берил Хауэлл, передает «Коммерсант» со ссылкой на AP.

Напомним, Отто Уормбиер во время туристической поездки в КНДР без разрешения снял со стены северокорейский пропагандистский плакат, решив забрать его с собой в качестве сувенира. За это в марте 2016 года он был приговорен к 15 годам трудовых лагерей.

После приговора студент впал в кому, в которой провел больше одного года.

13 июня 2017 года он был освобожден властями Северной Кореи, переправлен самолетом в город Цинциннати (США), где умер в больнице 20 июня.