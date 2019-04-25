США признали долг перед Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп велел Госдепу согласиться на требование КНДР оплатить уход северокорейских медиков за американским студентом Отто Уормбиером, сообщают СМИ.

Эвакуацией Уормбиера занимался сотрудник Госдепа Джозеф Юн, который сейчас уже ушел с дипломатической службы. В КНДР от американцев потребовали подписать согласие оплатить расходы на лечение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Как сообщает издание, Юн связался по телефону с Рексом Тиллерсоном, который возглавлял Госдеп, а тот – с Трампом.

Юн заявил CNN, что в Госдепе ему велели добиться отправки Вомбиера на родину во что бы то ни стало. Юн считает, что приказ исходил от Трампа.

Washington Post пишет, что в 2017 году счет оплачен не был, был ли оплачен счет позднее газете выяснить не удалось.