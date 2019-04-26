Путин объяснил резкий рост инвестиций с Кипра

Объем инвестиций в Россию с Кипра достиг 148 млрд долларов, в значительной степени это репатриация российских капиталов, заявил президент Владимир Путин на встрече с кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом.

«Следует отметить очень солидные инвестиционные потоки. Понимаем, что в значительной степени это репатриация российских капиталов с Кипра, но все-таки 148 млрд долларов, которые пришли в российскую экономику с Кипра, – это серьезная цифра», – приводит его слова РИА «Новости».

Прямые российские инвестиции в кипрскую экономику составляют 166 млрд долларов, сообщил президент.

Глава российского государства также обратил внимание на рост товарооборота между двумя странами. Этот показатель вырос почти на 154%, несмотря на внешние сложности, отметил президент.

Президент призвал уделять больше внимания прямым контактам между российским и кипрским бизнесом.

Напомним, после введения в апреле прошлого года американских санкций в отношении 24 граждан и 14 компаний из России, в том числе Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, счета которых на Кипре были арестованы, агентство Bloomberg отмечало, что бизнесмены торопятся вернуть деньги в Россию.

Кроме того, в феврале 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов об амнистии капитала. В результате за прошлой год в рамках амнистии капиталов бизнес задекларировал на счетах более 10 млрд евро. В этом году предлагается продлить амнистию капиталов.