В Госдуму внесен пакет законопроектов о продлении амнистии капиталов

Пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капиталов внесен кабмином в Госдуму и зарегистрирован в электронной базе нижней палаты парламента.

В сопроводительных документах говорится, что принятие законопроектов направлено на создание благоприятных условий для осуществления перевода активов в российскую юрисдикцию, передает ТАСС.

В рамках третьего этапа амнистии физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах в банка с 1 мая 2019-го по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Одновременно кабмин внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Ими предполагается дать гарантии от уголовного и административного преследования участникам амнистии капиталов, если деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года (ранее – до 1 января 2018 года). Эти документы рассмотрит комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Планируется, что комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит пакет законопроектов на заседании 15 апреля.

Напомним, 19 февраля 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов об амнистии капитала с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019 года. В результате за прошлой год в рамках амнистии капиталов бизнес задекларировал на счетах более 10 млрд евро.

В феврале этого года президент Владимир Путин на форуме «Деловой России» объявил, что амнистия капиталов может быть продлена еще на год для ряда категорий бизнесменов. Перерегистрация бизнеса возможна в специальных административных районах с особыми правовыми условиями на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке. После этого Минфин объяснил новые условия амнистии капитала.