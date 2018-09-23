Бизнесмены из-за санкций стали возвращать деньги в Россию

Новые санкции, введенные Соединенными Штатами, вынуждают российских бизнесменов поспешно переводить свои активы в российские банки, пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к ситуации источники.

Отмечается, что этот процесс начался после того, как за считанные часы из-за «жесточайших» санкций миллиарды потеряли компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. При этом, по мнению предпринимателей, процесс ужесточения антироссийских мер будет только нарастать.

«Это событие показало, как международный бизнес можно за одно мгновение поставить на колени. Это по-настоящему открыло глаза многим магнатам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg слова стратега BCS Global Markets Вячеслава Смольянинова.

Bloomberg отмечает, что в настоящее время затруднительно оценить масштабы возврата средств в Россию, однако, к примеру, недавно Сбербанк сообщил о росте объемов корпоративных вкладов в период с января по август на 98 млрд долларов, что свидетельствует о возвращении капиталов.

Многие российские бизнесмены начали также отказываться от расчетов в долларах, они пытаются найти другие валюты для финансовых операций с иностранными партнерами. Несмотря на большие запасы долларов и евро, предприниматели начали копить рубли на крайний случай или для будущих выплат, говорится в статье.

По оценке Bloomberg, таким образом администрация президента США Дональда Трампа помогает российскому лидеру Владимиру Путину в достижении цели, которой не удавалось добиться на протяжении 20 лет.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции в отношении 24 граждан и 14 компаний из России. Под ограничения попали в том числе глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и совладелец En+ Group Олег Дерипаска. Кроме того, США добились ареста счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре.

В августе один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил счета россиян на сумму около 5 млрд долларов, чтобы избежать санкций со стороны США.