В США решили судить Ассанжа на основании закона о шпионаже

Минюст США хочет завести дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже, говорится в сообщении портала.

«Министерство юстиции США пытается завести дело против Джулиана Ассанжа на основании закона о шпионаже. Приговоры, вынесенные в соответствии с законом о шпионаже, могут караться смертью», – говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

Публикация сопровождается ссылкой на портал Netzpolitik.org, который сообщает, что федеральная прокуратура США ведет расследование по факту «несанкционированного получения и распространения секретной информации», о чем свидетельствует письмо американского минюста адвокату бывшего представителя WikiLeaks Даниеля Домшайт-Берга.

«По запросу США власти Германии обращаются с просьбой, чтобы ваш клиент был добровольно допрошен. Это письмо устанавливает условия, по которым ваш клиент будет заслушан о возможных нарушениях федерального уголовного законодательства США в отношении незаконного получения и распространения секретной информации», – говорится в письме.

Указывается, что в соответствии с законом о шпионаже осужденным может грозить смерть. Портал считает, что обвинение Ассанжа в публикации секретной информации является «посягательством на свободу прессы, ведь получение и распространение секретной информации является самой задачей журналистики».

«Если WikiLeaks будет предъявлено обвинение, все журналисты и СМИ, публикующие секретную информацию, будут преданы суду. В то время как администрация Обамы осуждала этот опасный прецедент, правительство Трампа не проявляет никаких ограничений», – отмечается в сообщении.

Напомним, 11 апреля Ассанжа силой вывели из посольства Эквадора в Лондоне после решения южноамериканской страны отказать журналисту в убежище. Британский суд объяснил арест Ассанжа нарушением условий освобождения под залог. При этом в Скотленд-Ярде заявили, что журналист задержан по запросу властей США.

В Кремле отметили, что арест журналиста противоречит идеалам свободы прессы и неприкосновенности СМИ.