В МИД заявили о возможности незатратного ответа России на активность НАТО

У России есть возможности «эффективно, но незатратно» ответить на военную активность НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Глушко заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что «на продвижение военной инфраструктуры надо отвечать техническими средствами», и «у России есть набор опций, с помощью которых возможно эффективно, убедительно, но незатратно отвечать на любые риски, связанные с повышенной активностью НАТО», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что речь идет о «целом комплексе мероприятий, который сегодня осуществляет альянс».

Так, «на российском направлении это бесконечная ротация сил, увеличение масштаба и количества учений, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ», а также «реализация инфраструктурных проектов – строительство дополнительных складов для приема вооружений и техники, расширение портовых, аэродромных возможностей».

Замминистра упомянул авиабазу Эмари в Эстонии, откуда осуществляется патрулирование воздушного пространства стран Балтии; оттуда «до Санкт-Петербурга лететь всего несколько минут».

«Конечно, с точки зрения военного планирования это фактор, которым просто невозможно пренебречь, и все это учитывается в наших ответных мерах, которые мы считаем необходимым предпринимать и будем предпринимать в зависимости от эволюции натовских действий», – заявил дипломат.

Глушко указал, что в данный момент возобновление ежедневных контактов между военными России и НАТО востребовано «как никогда», и здесь мяч на стороне Североатлантического альянса.

«Новая ситуация требует осторожности с обеих сторон. Мы разделяем позицию тех, кто выступает за поиск пути деэскалации, совершенствования инструментария по предотвращению опасных военных инцидентов, недопущению неправильного прочтения намерений друг друга. Именно эта тема была главной на всех заседаниях Совета Россия –НАТО, которые возобновились после двухлетней паузы, введенной НАТО в 2014 году», – добавил он.

При этом НАТО «не показывает серьезности намерений двигаться в этом направлении».

«Можно на уровне послов говорить о необходимости движения в сторону деэскалации, но реальный прогресс может быть достигнут лишь тогда, когда будут открыты каналы коммуникации по военной линии. К сожалению, до сих пор НАТО отказывается от каких-то системных контактов», – пояснил замминистра.

Он также сообщил, что командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти и начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов периодически проводят встречи, однако регулярных контактов это не заменит.

Однако «даже на фоне этой печальной картины есть определенные проблески».

Например, «под эгидой Совета Россия – НАТО была создана балтийская проектная группа, которая занималась вопросами, связанными с уменьшением рисков для гражданской авиации во время полетов военной авиации», и «там были достигнуты вполне конкретные результаты».

«История с транспондерами у всех на слуху. Сейчас острота этой проблемы снизилась, так как были выработаны рекомендации, был создан дополнительный маршрут, который использует наша военная авиация в полетах между Калининградом и Санкт-Петербургом», – сказал Грушко.

По его словам, это следует рассматривать как пример того, что «деполитизированный подход экспертов позволяет решать проблемы».

Ранее Москва выразила опасения за судьбу акта «Россия – НАТО». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия и НАТО могут договориться.

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