Москва выразила опасения за судьбу акта «Россия – НАТО»

Судьба основополагающего акта «Россия – НАТО» вызывает в Москве тревогу, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин в ходе международной конференции «Трансформация международных отношений в ХХI веке: Вызовы и Перспективы».

Келин заявил, что «серьезную тревогу» у Москвы «вызывает судьба основополагающего акта «Россия – НАТО», особенно в свете ведущихся переговоров между Вашингтоном и Варшавой относительно развертывания крупного американского континента», передает РИА «Новости».

Он указал также, «вопреки данным нам в 1990-е годы заверениям, НАТО запустила несколько волн бездумного расширения на Восток с привлечением своей инфраструктуры к границам России»; в данный момент «расширение нацелено на Западные Балканы и угрожает подорвать без того шаткую стабильность в этом регионе».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Россия и НАТО могут договориться.

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