Путин назвал Египет надежным партнером России

Отношения России с Египтом развиваются очень энергично, эта страна является надежным партнером Москвы, в том числе в ближневосточном регионе, заявил президент Владимир Путин на встрече с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, которая прошла в рамках международного форума «Один пояс, один путь».

Владимир Путин напомнил, что в 2018 году страны отметили 75-летие с момента установления дипломатических отношений, передает ТАСС.

«Мы развиваем наши отношения сегодня, причем очень энергично. И без всякого сомнения, Египет – надежный партнер России вообще и в ближневосточном регионе в частности», – заявил глава государства.

Он также отметил, что подписанный во время визита президента Египта в Россию в октябре минувшего года договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве позволяет вывести отношения двух стран на новый уровень.

«Мы координируем наши усилия на международной арене, и в этой связи хочу вас поблагодарить за согласие вместе с нами стать сопредседателем первого саммита Россия – Африка, который пройдет в октябре этого года», – заявил Путин.

Президент добавил, что растет и торговый оборот двух стран: «По итогам прошлого года он увеличился на 14%, достигнув почти восьми млрд долларов, а в январе–феврале прибавил еще 25%».

Ранее Россия и Египет подписали контракт на сумму около двух млрд долларов на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.

После США принялись запугивать Египет из-за российских Су-35.