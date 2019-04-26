Канделаки призвала отменить визы для граждан Грузии

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26 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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Российскую нефть испортили запрещенными веществами

В загрязнении главного российского экспортного товара виноваты небольшие нефтяные компании в Самарской областиФото: Илья Мордвинкин/MAGPHOTO/ТАСС
Скандал с качеством российской нефти дошел до Европы – Польша и Чехия запретили пропускать «грязное» топливо на свою территорию. Это грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию нашей страны в области нефтедобычи. Судя по всему, к столь масштабным последствиям привела жадность некоторых российских нефтяных компаний и прямое нарушение технологии добычи. Подробности...
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Крымчан поразила скорость реакции Путина на проблемы людей

Путин в очередной раз показал погруженность в проблемы в самых разных отрасляхФото: Михаил Климентьев/ТАСС
«У нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой вопрос». Такими словами реагируют участники крымской встречи с Владимиром Путиным, по итогам которой были опубликованы соответствующие поручения президента. Они касаются самых разных вопросов, начиная с проблем разлива вина и водоснабжения и заканчивая ношением офицерских кортиков и восстановлением исторических достопримечательностей полуострова. Подробности...
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Операция «на запредельных режимах» спасла девятилетнего мальчика

Российские трансплантологи впервые в мире пересадили ребенку одновременно легкие и печеньФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Российские врачи готовятся выписать из больницы первого ребенка в мире, которому было одновременно пересажено три донорских органа. Зарубежные трансплантологи трижды пытались провести подобную операцию у детей этой возрастной группы, но все заканчивалось неудачно. Как российские врачи достигли такого успеха и почему он настолько важен? Подробности...
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Западные СМИ: Кремль проверяет Зеленского

«Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины», – пишут западные СМИФото: Kremlin Pool/Global Look Press, Zuma\TACC
«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Нет ничего более рабского, чем стадное чувство свободы

Алексей Алешковский, сценарист
В трагические российские времена свободные люди за свои свободные порывы расплачивалась сполна – в сибирских рудниках, в лагерях и психушках. В эпоху фарса главным наказанием свободной тусовки стало лишение хамона и пармезана. Подробности...
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Борьба за климат – это борьба за деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ни одна европейская газета теперь не выходит без статьи про Грету Тунберг, которая прогуливала школу в знак протеста против изменения климата. Теперь по ее примеру школьники во всем мире защищают климат вместо того, чтобы учиться. Подробности...
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Робинзону Крузо исполнилось 300 лет

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Даниель Дефо считал «Приключения Робинзона Крузо» аллегорией человеческой жизни. Эту книгу уже многие годы считают детским чтением; человечество сослало в детскую многие великие книги, но вряд ли они от этого стали хуже. Подробности...
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            Канделаки призвала отменить визы для граждан Грузии

               26 апреля 2019, 12:03
            Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
            Текст: Ольга Никитина

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            Тина Канделаки рассказала, что ее призыв к странам бывшего Советского Союза о разрушении невидимых «берлинских стен» получил живой отклик со стороны граждан Грузии; телеведущая в продолжение темы «мягкой силы» России призвала отменить визы для жителей этой республики.

            «Мне вчера весь день звонили и писали грузины, которые разделяют мою позицию по поводу отсутствия «берлинских стен», и таких людей – большинство. Поэтому продолжу тему soft power («мягкой силы» – прим. ВЗГЛЯД) на примере взаимоотношений России и Грузии», – написала она в своем Telegram-канале.

            «Скажите мне, разве дипломатия открытых границ – не самый эффективный шаг, чтобы завоевать доверие и расположение грузин? Я не знаю, какую информационную войну должна вести номенклатура Бидзины Иванишвили, чтобы нивелировать эффект отмены виз для граждан Грузии», – добавила она.

            «Вот такой, прямой диалог с дружественным народом и есть настоящая мягкая сила. Стирая границы на карте, мы сотрем их и в головах, а ущерб, нанесенный нашим отношениям Саакашвили и его последователями, канет в Лету. Вы даже не представляете, какой победой российской дипломатии будет отмена виз для грузин!» – заключила Канделаки.

            Накануне Канделаки, комментируя президентский указ об упрощении выдачи гражданства жителям Донбасса, заявила, что после развала Советского Союза огромное количество русских людей стали неполноценными гражданами новообразованных государств, внутри которых появились невидимые «берлинские стены».

            Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.

             


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