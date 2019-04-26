Канделаки призвала отменить визы для граждан Грузии

Тина Канделаки рассказала, что ее призыв к странам бывшего Советского Союза о разрушении невидимых «берлинских стен» получил живой отклик со стороны граждан Грузии; телеведущая в продолжение темы «мягкой силы» России призвала отменить визы для жителей этой республики.

«Мне вчера весь день звонили и писали грузины, которые разделяют мою позицию по поводу отсутствия «берлинских стен», и таких людей – большинство. Поэтому продолжу тему soft power («мягкой силы» – прим. ВЗГЛЯД) на примере взаимоотношений России и Грузии», – написала она в своем Telegram-канале.

«Скажите мне, разве дипломатия открытых границ – не самый эффективный шаг, чтобы завоевать доверие и расположение грузин? Я не знаю, какую информационную войну должна вести номенклатура Бидзины Иванишвили, чтобы нивелировать эффект отмены виз для граждан Грузии», – добавила она.

«Вот такой, прямой диалог с дружественным народом и есть настоящая мягкая сила. Стирая границы на карте, мы сотрем их и в головах, а ущерб, нанесенный нашим отношениям Саакашвили и его последователями, канет в Лету. Вы даже не представляете, какой победой российской дипломатии будет отмена виз для грузин!» – заключила Канделаки.

Накануне Канделаки, комментируя президентский указ об упрощении выдачи гражданства жителям Донбасса, заявила, что после развала Советского Союза огромное количество русских людей стали неполноценными гражданами новообразованных государств, внутри которых появились невидимые «берлинские стены».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.