Синоптики рассказали о погоде в Москве

Москвичей ожидает облачность, в Подмосковье пройдут кратковременные дожди, сообщают синоптики.

Температура днем в Москве составит 21–23 градуса тепла, в ночные часы опустится до 8 градусов тепла, передает ТАСС.

В Подмосковье днем ожидается от 18 до 23 градусов тепла, ночью похолодает до 5 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, днем по области ожидаются кратковременные дожди.

Скорость ветра переменных направлений в столичном регионе не превысит 7 м/с.

Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.