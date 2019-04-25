Зеленский сменил имя в Facebook

Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, сменил написание имени в аккаунте в Facebook с русского на украинское.

«Мы получили предложения от наших подписчиков об изменении имени и откликнулись на них. К тому же это было уместно, учитывая его новый статус как президента», – сказала пресс-секретарь Зеленского Ирина Победоносцева, сообщает «Громадське ТВ».

Теперь вместо «Владимир Зеленский» на его странице написано «Володимир Зеленський».

В пресс-службе уточнили, что данное изменение не связано с принятым Верховной радой законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Также сообщается, что скоро в Facebook будет создана новая страница «Владимир Зеленский Президент Украины».

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Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.

А 25 апреля Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка. Однако Владимир Зеленский раскритиковал его и пообещал, что после вступления в должность он проверит соответствует ли закон конституции.

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