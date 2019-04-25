Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах

Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.

Нургалиев и Билибов в ходе совещания обсудили вопрос эпидемиологических угроз, глава сельхознадзора республики Алан Маргиев сообщил о борьбе с мраморным клопом, найденным на пограничной с Грузией территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Южной Осетии.

«Его распространение носит не массовый характер, однако есть опасения о распространении клопа после потепления», – пояснил Маргиев. Он также уточнил, что обратился в Россельхознадзор с просьбой о предоставлении партии феромонных ловушек.

«Изучили эту проблему. Мы не исключаем, что это может быть какой-то штамм, принесенный лабораторией Лугара. Мы полагаем, что это разновидности распространения различных вирусов. Это элемент национальной безопасности, поэтому необходимо принять соответствующие меры для борьбы с ним», – ответил на это Нургалиев.

В октябре 2018 года российский МИД заявлял, что правительственные учреждения США финансируют проводимые в лаборатории Лугара в Грузии генетические исследования. Министерство обороны также уличило США в попытках разработки биооружия в Грузии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли американская биолаборатория под Тбилиси спровоцировать вспышку смертельного гриппа в Грузии.