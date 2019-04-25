Глава ДНР поручил упростить механизм пересечения границы России

Руководитель провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поручил профильным ведомствам разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией, чтобы облегчить жителям поездки за получением российских паспортов.

«Министерству доходов с сборов, а также министру государственной безопасности ДНР поручаю разработать упрощенный механизм пересечения границы на пунктах пропуска с Россией с целью централизованной доставки граждан для получения гражданства России. Срок до 3 мая текущего года», – приводит слова Пушилина «Донецкое агентство новостей».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест. Представители Киева пожаловались в СБ ООН, но в Москве заявили, что заблокируют решение Совбеза международной организации, если оно будет противоречить российским интересам.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.