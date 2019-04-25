Заявки на выступления под нейтральным флагом подали 282 российских легкоатлета

Во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что от российских легкоатлетов поступили 282 заявки на получение статуса нейтральных спортсменов.

По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, 271 заявка уже направлена в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF), передает ТАСС.

«По состоянию на утро 25 апреля к нам поступили заявки от 282 легкоатлетов, 271 из них уже отправлена в IAAF», – заметила Юхарева.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение: на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.

В феврале Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) заявляла, что не восстановит Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Ранее ИААФ исключила из списка требований для восстановления ВФЛА в правах ключевой пункт – о признании результатов расследования комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение о виновности 12 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил.