Немецкий эксперт оценил решение Путина дать паспорта жителям Донбасса

«Это даст жителям ДНР и ЛНР хоть какой-то статус, а то шестой год они находятся в абсолютно подвешенном состоянии», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Он рассказал о реакции западных политиков на решение России упростить выдачу паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Германский политолог Александр Рар полагает, что даже если на Западе захотят ввести в отношении России новые санкции за решение упростить выдачу паспортов жителям Донецкой и Луганских республик, то произойдет это небыстро.

«Сейчас все ждут, чтобы возобновились переговоры в рамках Минского процесса. Но со стороны европейских политиков это решение России было воспринято критически. Кто-то интерпретирует это как нарушение Минских соглашений», – пояснил Рар.

По его словам, сама ситуация в Донбассе очень непростая. Запад постоянно критикует Россию за воссоединение с Крымом, а теперь за якобы аннексию восточных регионов Украины, но при этом там «не хотят замечать человеческого фактора». Таким образом Москва вынужденно пошла на такие меры, руководствуясь исключительно гуманитарными соображениями.

«В первую очередь нужно думать о самих людях. Они шестой год живут в бесправном состоянии. Украина фактически отказалась от них. Если бы Запад предлагал решения и давил на украинскую сторону, чтобы она проявляла больше усердия в вопросах предоставления этим так называемым республикам хотя бы большей автономии, то его позиция выглядела бы честнее. А только критиковать Россию и объяснять бездействие тем, что Украина стала жертвой агрессии – мне кажется не очень правильным», – считает Рар.

Политолог добавил, что решение облегчить выдачу паспортов не стоит расценивать как желание Путина присоединить эти земли, о чем сейчас заговорили на Западе. На самом деле ситуация настолько безвыходная, что новая мера позволит жителям ДНР и ЛНР чувствовать себя более защищенными, у них появятся новые возможности для заработка.

«Это даст жителям ДНР и ЛНР хоть какой-то статус, а то шестой год они находятся в абсолютно подвешенном состоянии. Они никто, потому что Украина де-факто не считает их своими гражданами. Киев ничего не делает для того, чтобы через амнистию привлечь их обратно в состав Украины», – подытожил Александр Рар.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский подтолкнул Россию к важнейшему решению по Донбассу.