Вашингтону предрекли «сирийский сценарий» на Кубе и в Венесуэле

Свержение президента Николаса Мадуро могло стать для администрации американского лидера Дональда Трампа большим успехом накануне президентских выборов в США, однако поддержка венесуэльского лидера со стороны России может сорвать эти планы, считает обозреватель Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Мид пишет, что Трамп, вероятно, считает все неугодные ему правительства в Западном полушарии союзниками Венесуэлы, потому новым шагом США в процессе «свержения» Мадуро стало давление на Кубу, которая, по версии Вашингтона, оказывает серьезную поддержку венесуэльскому лидеру, передает РИА «Новости».

Наладить отношения с Кубой пытался и бывший президент США Барак Обама, по мнению которого улучшение таких связей заставило бы Гавану отвернуться от Венесуэлы. Однако этому не суждено было сбыться, так как «Венесуэла заменила Кубе СССР в качестве источника субсидий».

Журналист указывает, что вслед за разрушением экономики Венесуэлы может последовать и катастрофа режима на Кубе. При таком развитии событий Трампу выпадет «исторический шанс», поскольку США уже много лет не могут совладать с Гаваной, а такой двойной успех существенно поднимет рейтинги действующего президента в преддверии выборов.

Однако Россия не даст США давить на Венесуэлу и Кубу; при этом и вовсе может повториться «сирийский сценарий», а Москва снова «унизит» Вашингтон.

Стремление Трампа свергнуть Мадуро в Венесуэле свидетельствует о чрезвычайной важности этого вопроса для него, однако этот порыв может обернуться огромным провалом, поскольку Венесуэле и Кубе, скорее всего, окажут поддержку Россия и Китай.

Кроме того, Канада и европейские партнеры США уже осуждали экстерриториальные американские санкции против Ирана, и теперь они вряд ли окажутся в стороне.

В заключение Мид отмечает, что спустя 60 лет после того, как к власти на Кубе пришел Фидель Кастро, Гавана вновь становится центром мирового политического кризиса, а последствия этого конфликта крайне непредсказуемы из-за огромных усилий, предпринятых мировыми державами.

Отмечается, что накануне госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон со 2 мая не будет продлевать действие исключения для положения закона, которое предусматривает возможность подачи исков против Кубы и иностранных компаний в связи с собственностью, изъятой после революции у граждан США, что откроет дорогу для подачи таких исков.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что ситуация в Венесуэле ярко демонстрирует намерение США реанимировать доктрину Монро.

«Доктрина Монро» была сформулирована пятым президентом США Джеймсом Монро. Она подразумевает, что Северная и Южная Америки должны быть зоной, закрытой для стран Европы. На деле это означало провозглашение Латинской Америки зоной исключительных интересов США.

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