Экс-полпред президента рассказал о бытовых привычках семейства Кимов

Бывший полпред президента в ДФО, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, написавший мемуары о поездке в поезде по России с бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром, рассказал газете ВЗГЛЯД о том, какими привычками живет семейство Кимов.

Пуликовский рассказал, что слова о якобы боязни Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына самолетов не соответствуют действительности. Поездки в поездах нужны были для другого.

«Мы 24 дня с Ким Чен Иром проехали в поезде (во время визита лидера КНДР в Россию в 2001-м году), и он лишь посмеивался: «Неужели вы не понимаете, что полетев самолетом туда и обратно в другую страну, ты ничего не увидишь. Встречаешься потом с главой государства и окружающими его лицами, и не сделаешь никакого вывода о стране. А я хочу видеть страну, и лучше, чем на поезде ты этого не сделаешь». Мы с ним ехали в поезде, и он мне задавал тысячи вопросов, глядя в окно – а это, что такое, а это? Он изучал нас, изучал страну», – рассказал Пуликовский.

По его словам, Ким Чен Ир был горд за свою страну, так как он был абсолютно уверен, что за те 24 дня, что он там отсутствует, не могло случиться «никакого возмущения, переворота».

«Вот смотрите, сколько про нашу страну говорят разных чудес и даже гадостей, тем не менее, мы столько дней в движении, а там порядок, все нормально. Я специально показываю всем, что у нас в стране полный порядок и управление, даже если меня там нет», – приводит слова Ким Чен Ира Пуликовский.

Он отметил, что дети для лидера КНДР были «его бесконечной заботой и любовью». Про нынешнего главу Северной Кореи Ким Чен Ир говорил, что «характером, образованием и взглядами» он является европейцем. Для дочери, по словам Пуликовского, он видел будущее в политике.

Говоря о предпочтениях Ким Чен Ира в еде, экс-полпред отметил, что тот любил поесть, но гурманом никогда не был. Особенно он любил бочковые огурцы и сало.

«В тех местах, где мы останавливались, он обязательно пробовал хлеб и оценивал по вкусу. Он также обязательно пробовал соленые огурцы, бочковые и простого посола, а ему услужливые наши чиновники давали маринованные болгарские продукты, он же морщился и говорил, что просил именно бочковые огурцы. Он везде пробовал сало, просил именно сало, а ему подавали копченую корейку, он же этот продукт не понимал», – сказал Пуликовский.

Также он обязательно пробовал рюмку водки и давал ей оценку. Ким Чен Ир признавался, что до 50 лет сам любил выпить, однако врачи «одержали над ним победу», запретив крепкие алкогольные напитки.

В своих мемуарах «Восточный экспресс. По России с Ким Чен Иром» Пуликовский вспоминает историю, как в Санкт-Петербурге ему подали «хорошо просоленное сало с прожилками мяса, сочные пельмени, по-домашнему приготовленные ядреные огурцы». «Ким Чен Ир был восхищен», – отметил Пуликовский.

По словам экс-полпреда, в фильмотеке Ким Чен Ира было 20 тыс. картин, он был страстный автогонщик, а его повара учились во Франции и могли готовить любое блюдо русской, китайской, корейской, японской, французской кухни.

Говоря о нынешнем визите Ким Чен Ына в Россию, Пуликовский отметил теплые отношения между Москвой и Пхеньяном. «У нас теплые отношения между нашими странами, сейчас они подтвердятся в общении между нашими руководителями. Я думаю, что о чем они будут говорить и договариваться больше должен беспокоиться Трамп, а у нас все нормально», – заявил эксперт.

Автор мемуаров «Восточный экспресс. По России с Ким Чен Иром» Константин Пуликовский – российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант запаса, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе с мая 2000 года по ноябрь 2005 года, глава Ростехнадзора с декабря 2005 года по сентябрь 2008 года.

Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Ким Чен Ын так странно одевается.