Экс-полпред президента рассказал о бытовых привычках семейства Кимов

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24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
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Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
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Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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            Экс-полпред президента рассказал о бытовых привычках семейства Кимов

               24 апреля 2019, 22:15
            Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
            Текст: Александр Колпаков

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            Бывший полпред президента в ДФО, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, написавший мемуары о поездке в поезде по России с бывшим лидером КНДР Ким Чен Иром, рассказал газете ВЗГЛЯД о том, какими привычками живет семейство Кимов.

            Пуликовский рассказал, что слова о якобы боязни Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына самолетов не соответствуют действительности. Поездки в поездах нужны были для другого.

            «Мы 24 дня с Ким Чен Иром проехали в поезде (во время визита лидера КНДР в Россию в 2001-м году), и он лишь посмеивался: «Неужели вы не понимаете, что полетев самолетом туда и обратно в другую страну, ты ничего не увидишь. Встречаешься потом с главой государства и окружающими его лицами, и не сделаешь никакого вывода о стране. А я хочу видеть страну, и лучше, чем на поезде ты этого не сделаешь». Мы с ним ехали в поезде, и он мне задавал тысячи вопросов, глядя в окно – а это, что такое, а это? Он изучал нас, изучал страну», – рассказал Пуликовский.

            По его словам, Ким Чен Ир был горд за свою страну, так как он был абсолютно уверен, что за те 24 дня, что он там отсутствует, не могло случиться «никакого возмущения, переворота».

            «Вот смотрите, сколько про нашу страну говорят разных чудес и даже гадостей, тем не менее, мы столько дней в движении, а там порядок, все нормально. Я специально показываю всем, что у нас в стране полный порядок и управление, даже если меня там нет», – приводит слова Ким Чен Ира Пуликовский.

            Он отметил, что дети для лидера КНДР были «его бесконечной заботой и любовью». Про нынешнего главу Северной Кореи Ким Чен Ир говорил, что «характером, образованием и взглядами» он является европейцем. Для дочери, по словам Пуликовского, он видел будущее в политике.

            Говоря о предпочтениях Ким Чен Ира в еде, экс-полпред отметил, что тот любил поесть, но гурманом никогда не был. Особенно он любил бочковые огурцы и сало.

            «В тех местах, где мы останавливались, он обязательно пробовал хлеб и оценивал по вкусу. Он также обязательно пробовал соленые огурцы, бочковые и простого посола, а ему услужливые наши чиновники давали маринованные болгарские продукты, он же морщился и говорил, что просил именно бочковые огурцы. Он везде пробовал сало, просил именно сало, а ему подавали копченую корейку, он же этот продукт не понимал», – сказал Пуликовский.

            Также он обязательно пробовал рюмку водки и давал ей оценку. Ким Чен Ир признавался, что до 50 лет сам любил выпить, однако врачи «одержали над ним победу», запретив крепкие алкогольные напитки.

            В своих мемуарах «Восточный экспресс. По России с Ким Чен Иром» Пуликовский вспоминает историю, как в Санкт-Петербурге ему подали «хорошо просоленное сало с прожилками мяса, сочные пельмени, по-домашнему приготовленные ядреные огурцы». «Ким Чен Ир был восхищен», – отметил Пуликовский.

            По словам экс-полпреда, в фильмотеке Ким Чен Ира было 20 тыс. картин, он был страстный автогонщик, а его повара учились во Франции и могли готовить любое блюдо русской, китайской, корейской, японской, французской кухни.

            Говоря о нынешнем визите Ким Чен Ына в Россию, Пуликовский отметил теплые отношения между Москвой и Пхеньяном. «У нас теплые отношения между нашими странами, сейчас они подтвердятся в общении между нашими руководителями. Я думаю, что о чем они будут говорить и договариваться больше должен беспокоиться Трамп, а у нас все нормально», – заявил эксперт.

            Автор мемуаров «Восточный экспресс. По России с Ким Чен Иром» Константин Пуликовский – российский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант запаса, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе с мая 2000 года по ноябрь 2005 года, глава Ростехнадзора с декабря 2005 года по сентябрь 2008 года.

            Также газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Ким Чен Ын так странно одевается.


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