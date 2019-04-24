Соловьев прокомментировал слухи о своей зарплате

Телеведущий Владимир Соловьев иронично отреагировал на слухи о своей зарплате в размере 67 млн рублей.

В эфире программы «Кто против?» политолог Андрей Мишин предложил выдвинуть Соловьева на пост премьер-министра Украины. На что Соловьев пошутил, что Киев «не потянет» его премьерство, сообщает «Вести.ru».

«Нет шансов. Бюджета Украины не хватит. Вы не видели, какая у меня зарплата? Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 миллионов. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 миллионов за эфир, за час! А знаете, что смешно? Что ведь поверят и будут цитировать», – сказал он.

Соловьев также отметил, что распространять эту информацию начал некий украинский блогер, а позже неправду стало повторять «смехотворное» издание «Собеседник». После чего цифры подхватили проукраинские и антироссийски настроенные СМИ и пользователи Сети.

Ранее слухи о зарплате опровергла телеведущая Ольга Скабеева.