Выяснились особые обстоятельства, при которых мать оставила детей в квартире в Липецке

Мать двух малолетних детей, найденных в квартире в Липецке с мужчиной в состоянии опьянения, отсутствовала, так как поехала рожать третьего ребенка, сообщила зампред городской комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Харитонова.

Работники прокуратуры и органов профилактики нашли детей двух и четырех лет в липецкой квартире, мать детей покинула их, оставив малышей на попечение знакомому, передает РИА «Новости».

Дети голодали и спали на грязном матрасе, в квартире была антисанитария. Мать была лишена родительских прав несколько лет назад, но это решение отменили, женщину обязали исправиться.

Харитонова рассказала, что женщина оставила детей, так как уехала в перинатальный центр рожать третьего ребенка.

«Собирается материал на повторное лишение матери родительских прав в отношении двух детей. И как только маму выпишут, естественно, будет посещение по месту жительства специалистами и комиссии, и всех служб системы профилактики, а также патронажной сестрой. Будем смотреть, наблюдать, как будет развиваться ситуация», – пояснила она.

Представитель городских властей добавила, что комиссия по делам несовершеннолетних знала о беременности женщины. Мать двоих детей назвала биологическим отцом мужчину, которого нашли рядом с ними. Харитонова уточнила, что семье будет оказана социальная поддержка.

Следственный отдел по Правобережному округу города занимается проверкой информации по поводу матери детей.

«При указанных обстоятельствах в действиях должностных лиц органов системы профилактики усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК (Халатность)», – отметило ведомство.

В региональном МВД также отметили, что оценят правильность действий полицейских в работе с этой семьей.

Напомним, в марте в московской квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением. Ребенок не разговаривал, однако позже начал произносить отдельные слова, находясь в больнице.