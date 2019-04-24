Бастрыкин рассказал про мем с лупой

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин объяснил, как появилось породившее мем фото.

Бастрыкин признал, что его фотография, на которой он рассматривает изображение на ноутбуке с помощью лупы, стала интернет-мемом, передает Ura.ru.

По словам главы СК, такой способ рассмотрения изображений может помочь в раскрытии преступлений.

«Механику цифрового изображения я увеличиваю с помощью оптической механики лупы», – рассказал Бастрыкин в ходе выступления перед студентами Всероссийского государственного университета юстиции.

При этом глава СК отметил, что на фотографии был запечатлен момент, когда он изучал видеозапись, связанную со смертью человека. Качество записи было плохим, а оптическое увеличение через лупу позволяло детальней изучить кадры.