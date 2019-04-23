Система для управления гаджетами силой мысли запущена в серийное производство в России

В серийное производство запущена российская система «НейроЧат», позволяющая силой мысли управлять устройствами и выходить в интернет, сообщила гендиректор и лидер проекта «НейроЧат» Наталья Галкина.

«НейроЧат» работает на основе технологии «мозг-компьютер-интерфейс», то есть пациент может силой мысли выбрать на экране тот или иной символ, управлять внешними устройствами и выходить в интернет. Аппарат позволит пациентам с церебральным атеросклерозом, хронической ишемией головного мозга, старческой астенией и другими ограничениями в речи и движениях общаться с людьми с помощью мысли, передает ТАСС.

«В этом году «НейроЧат» запущен в серийное производство по стране. Стоимость комплекта составляет 120 тыс. рублей, однако разработчик и Минздрав обещают помочь пациентам получить компенсацию за покупку системы», – сказала Галкина.

По ее словам, система на 85% состоит из российских комплектующих. В настоящее время проводятся исследования о влиянии «НейроЧата» на реабилитацию пациентов. «Пока мы пытаемся понять, оказывает ли (система) реабилитационные свойства, хотя уже сейчас около 160 пациентов по России пользуются ей на базе лечебных учреждений. Конечно, существуют аналоги, но это оборудования больничного типа, а «НейроЧат» – система потребительского класса, которую можно использовать дома», – отметила Галкина.

В 2019 году разработчик планирует продать более 200 комплектов оборудования по России.

«НейроЧат» стал одним из первых проектов, который получил финансирование в рамках проекта Национальной технологической инициативы, то есть госпрограммы по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. В работе над ним принимали участие математики, инженеры, программисты, биологи.