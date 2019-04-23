Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 6 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 17 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.