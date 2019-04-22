Экс-капитан «Уральских пельменей» оценил уместность комика для российской политики

«Разве люди, которые делают несерьезные вещи, не могут в жизни быть серьезными?» – заявил газете ВЗГЛЯД актер, телеведущий, экс-участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский. Так он прокомментировал вопрос об уместности присутствия комедийных артистов в политической жизни России.

По мнению Нетиевского, молодежь сегодня относится к политике инертно. Поэтому присутствие в ней артиста, особенно комедийного жанра поможет пробудить у молодого поколения политический интерес. Собеседник отметил, что популярному артисту привлечь внимание молодежи легче, чем многим другим, однако, по словам артиста, одного внимания недостаточно.

«Возможно, они за него проголосуют, поддержат, но главное же не избраться. Не каждый артист - организатор, и не каждый способен нести на себе бремя ответственности. Одно дело – тебя поддержали и за тобой пошли, а другое – исполнить все обещания», – заметил собеседник.

Нетиевский считает, что для того, чтобы представлять интересы различных слоев общества, в политике должны присутствовать люди из разных областей жизни. «Чтобы смотреть через разные призмы на наше общество, на нашу действительность, на законотворчество», – пояснил собеседник.

«Разве люди, которые делают несерьезные вещи, не могут в жизни быть серьезными? Люди, которые со сцены говорят веселое и смешное, за сценой могут быть очень грустными и весьма серьезными. Это обратная сторона и абсолютно нормальная история», – заметил артист.

Говоря о Владимире Зеленском, Нетиевский пожелал ему сил и успехов. «Я лично знаю Володю. Желаю ему сил, мудрости, чтобы он нашел грамотных людей для выполнения всех задач которые он озвучил. У него получится!» – уверен Нетиевский.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также бывший президент Украины Виктор Янукович также поздравили Зеленского с избранием на пост президента Украины.